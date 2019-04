Salvini: "Reintrodurremo la leva obbligatoria" ma la Difesa lo stoppa | "Foto col mitra? Polemiche inutili"

"Mi criticano anche se posto i peluche" - "Prima - dice Salvini - ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene". A postare la foto del vicepremier con il mitra (accompagnata dalla frase: "Noi siamo armati e dotati di elmetto!") è stato Luca Morisi, che si occupa della promozione dell'immagine del leder leghista sui social, e al quale Salvini ribadisce piena fiducia.

"Salva Roma? O tutti o nessuno" - Salvini torna quindi a ribadire il suo no al Salva Roma e a criticare Viriginia Raggi. "O tutti o nessuno, in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B, se in tanti hanno dei problemi aiutiamoli, altrimenti non si sono quelli più belli e quelli più brutti. Non mi pare che a Roma ci sia un sindaco che abbia il controllo della città. Regali non ne facciamo, io ho le idee chiare".