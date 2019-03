Salvini: "La Tav si farà se prevarrà il buon senso"

"Sbaglia chi chiama fesso chi sostiene il governo" - "In Basilicata vincerà il centrodestra, è la mia opinione. Mi dispiace che qualcuno dica che gli italiani che sostengono la Lega o il governo sono dei fessi, perché gli italiani non lo sono. Sono onorato e orgoglioso di quanto fatto per gli italiani in questi mesi", ha spiegato Salvini.



"La mia lotta è control'utero in affitto" - Il vicepremier "è consapevole dell'esistenza delle famiglie 'arcobaleno', ma continuerà a battersi "contro l'utero in affitto e i bambini in vendita".Sul contestato Congresso delle Famiglie in programma dal 29 al 31 marzo a Verona, poi, "per me ognuno a casa sua fa quello che vuole, io sto lavorando per togliere lo Stato da dove non deve essere. Figuriamoci se lo Stato deve entrare in camera di letto... - ha detto il vicepremier - la famiglia può essere papà e mamma, può essere solo la mamma, può essere solo il papà... io quello contro cui combatterò finché campo è l'utero in affitto e i bambini in vendita, perché il bimbo ha diritto di avere una mamma e un papà. Non c'è la marmellata". E i bambini che vivono con due uomini o due donne? "Spero che abbiano la vita più fortunata e più felice del mondo", ha risposto il vicepremier. "Non ho problemi, prima viene il bambino sempre e comunque. Ci sono queste situazioni, l'importante è che il bambino stia bene e nessuno vuole andare a smontare quello che c'è. Altro paio di maniche è se mi si chiede se è questo che mi auguro per il futuro del nostro Paese". "Da ministro - ha continuato - sto lavorando per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie italiane che aspettano di poter adottare".