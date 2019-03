Berlusconi ospite di "Dritto e rovescio": "Al governo banda di ignoranti"

"Sento imprenditori dire che bisogna fare il partito dell'impresa, vescovi che bisogna fare quello dei cattolici, ma questo partito c'è già - ha affermato -. Forza Italia è il partito delle imprese, io sono un imprenditore" ed "è il partito dei cattolici, io credo fermamente nelle nostri radici cristiane. Dico 'svegliatevi' anche a loro perché mi sembra che si siano un po' rincoglioniti anche loro". Poi ha nuovamente attaccato il M5s: "Aprite gli occhi, votate le persone giuste, non date il vostro voto come è stato fatto il 5 marzo, il 44% a quegli scappati di casa dei 5 Stelle. Non voglio crederci, non voglio perdere la fiducia nei confronti dei miei concittadini".



"100 miliardi di infrastrutture bloccate" - Berlusconi ha poi parlato di investimenti e opere. "Sono più di 100 miliardi le infrastrutture e i lavori bloccati che, se aperti, darebbero lavoro a 600mila persone - ha sottolineato -. Bisognerebbe dare il via non solo alla Tav ma a tutte le infrastrutture che questi signori bloccano".



"Via della Seta un rischio per l'Italia" - "Un altro rischio per l'Italia è il memorandum" con la Cina che, secondo il leader di Fi, è "uno Stato comunista, totalitario dove tutto il potere è nelle mani di chi è al potere, che ha potere di vita e di morte su tutto e su tutti e quindi è il contrario della nostra democrazia occidentale".



"Venerdì in Basilicata" - "Venerdì vado a verificare una zona dove immaginiamo si possa costruire un aeroporto", ha poi dichiarato Silvio Berlusconi, parlando della Basilicata e della necessità di un aeroporto per la regione. "Come si può pensare di attirare turisti da tutta Europa - ha proseguito - se i turisti con un aereo devono andare in altre regioni e da qui ci impiegano più di un'ora per andare a Potenza o Matera".