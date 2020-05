Salvini: "Il 2 giugno con Meloni e Berlusconi, Conte non può fare tutto da solo"

"Ho sentito Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, non solo a Roma ma in 100 piazze italiane, abbiamo proposto un momento di ascolto e di idee, con regole e mascherine, senza bandiere di partito, solo col Tricolore perché Conte non può fare tutto da solo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, spiega a "Pomeriggio Cinque" come avverà la manifestazione dell'opposizione contro le scelte fatte finora dal governo per affrontare la crisi economica in questa Fase 2.

Oltre a confermare il sostegno degli altri esponenti del centrodestra, Salvini sostiene aggiunge: "Una volta sconfitto il virus gli italiani torneranno a votare - spiega l'ex ministro degli Interni - , non è il momento di "governini" e giochi di palazzo, la parola deve tornare al Popolo. Se diamo ascolto e fiducia agli italiani, tra un anno ci ritroveremo qui con un Paese migliore, ne sono convinto".