"Non mi aspettavo un simile risultato. Nove milioni di italiani che danno fiducia alla Lega sono una bella emozione ma anche tanta responsabilità". Così Matteo Salvini commenta i risultati delle europee nel corso di un'intervista a "Stasera Italia". "Questo consenso è importante perché lo userò per cambiare l'Europa, non per regolamenti di conti interni o richieste interne".



"C'è scritto quello che abbiamo in programma di fare." aggiunge alla domanda dell'inviato sui dubbi che iniziano a diffondersi in merito alla possibile durata di questo governo, soprattutto quale sarà la reazione del M5S. "Alcuni vincoli imposti a livello di Unione Europea anni fa sono stati bocciati non dagli italiani ma dai francesi, dagli inglesi, dagli spagnoli... Quindi si cambia. I mercati hanno solo da guadagnare da un'Italia che cresce".