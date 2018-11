Salvini-Di Maio, scontro a distanza su grandi opere e trasporti

Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra Salvini e Di Maio. Lo scontro tra alleati si acuisce sulle grandi opere e sul trasporto pubblico nella Capitale. Di Maio boccia la Pedemontana Veneta: "Rappresenta un problema dal punto di vista economico e ambientale". Salvini non risponde direttamente ma invita i romani ad andare a votare al referendum sulle sorti dei trasporti a Roma, nonostante il Movimento 5 stelle (ma anche la Lega in prima battuta) si sia palesemente schierato per il no.

"Quest'opera ha destato forti perplessità sia nel ministro Toninelli che in Costa – ha detto Di Maio a la Stampa – aspetteremo che finiscano di studiare il dossier e che si pronuncino". Salvini, dopo l'affermazione del leader Cinque stelle, rilancia sul referendum di Roma: "Non voglio interferire, ma io a andrei a votare". La consultazione che chiede ai cittadini se sono favorevoli a mettere in gara i servizi di trasporto della Capitale fra diversi soggetti per scegliere il migliore, chiede di fatto il consenso per porre fine alla gestione attuale dell'azienda pubblica Atac. Schierati per il sì ci sono i radicali che hanno chiesto il referendum, con loro il Pd e Forza Italia. A favore del no M5s, Fdi e i sindacati.