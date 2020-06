Coronavirus e centrodestra, Salvini: "Da Bersani frasi disgustose" | Piste ciclabili a Milano? Roba da radicalchic

Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta duramente le frasi dell'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani che in una trasmissione, riferendosi al centrodestra aveva affermato che "viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri". "Quelle di Bersani sono dichiarazioni disgustose ha detto Salvini -: a me sembra un cretino, scherza con 30mila morti? Qui c'è gente che non sta bene...".