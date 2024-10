Matteo Salvini da Nicola Porro a "Quarta Repubblica" si scaglia contro la magistratura

Quindi, l'intervento si concentra sui dodici migranti rientrati in Italia dopo essere stati trattenuti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania: "Questi dodici che ci hanno fatto riportare in Italia sono a Bari e sono liberi di uscire. Se nei prossimi giorni uno di questi dodici - che noi avremmo voluto fossero in Albania per poi decidere se potevano tornare in Italia legalmente o tornare al loro Paese - scippa, rapina, stupra o uccide, chi paga? Chi ha sulla coscienza un eventuale reato commesso da uno di questi dodici?".



"Se anche a fronte di questo nuovo decreto ci saranno sentenze contrarie, vuol dire che qualcuno ha scelto di fare politica non in Parlamento, ma fuori", è l'attacco di Matteo Salvini, che poi aggiunge: "Ci sono 60 milioni di italiani che meritano giudicanti sereni".