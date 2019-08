Salvini: "Conte vuole sbarco di alcuni migranti, non capisco perché"

"Il premier Giuseppe Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che però è straniera e in acque straniere. Gli risponderò garbatamente ma non capisco perché debbano sbarcare in Italia". Lo ha affermato Matteo Salvini. In mattinata il vicepremier ha incontrato Conte in occasione della commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. "Ci siamo salutati", ha detto il leader della Lega.