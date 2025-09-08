Salute, il ministro Orazio Schillaci apre la stagione di "Forum": "Rendere più facile l'accesso al Ssn"

Mentre a proposito del ruolo dei medici di famiglia, commenta: "È una professione che purtroppo negli ultimi anni ha avuto un calo nella scelta da parte dei giovani medici, quindi dobbiamo renderla più attrattiva. Per fare questo innanzitutto stiamo lavorando per avere una specializzazione di tipo universitario, come per le altre specializzazioni mediche. Poi, non possiamo pensare di avviare la medicina territoriale senza il supporto e l'ausilio dei medici di medicina generale. I medici di medicina generale dovranno passare una parte del loro orario sicuramente all'interno delle case di comunità".



Infine il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza: "Io credo che ci voglia maggiore disponibilità, maggiore assistenza, ma credo che su questo il Governo si sia impegnando e si è sempre impegnato molto". E chiarisce: "A volte si leggono cose non vere: non siamo mai intervenuti per negare le leggi precedenti e quindi credo che questa sia la via maestra che continueremo a proseguire".