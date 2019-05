Salone del Libro, alzata sicurezza per lo stand di AltaForte | Indagato Polacchi per apologia di fascismo

Sarà collocato in uno spazio più sicuro del Salone del Libro, probabilmente davanti a quello della Difesa, lo stand di AltaForte, la casa editrice ritenuta vicina a Casapound. La decisione è stata presa dal Comitato ordine pubblico per il timore che la discussa presenza della casa editrice possa generare tensioni. L'editore Francesco Polacchi, per il quale esiste una mafia antifascista, è indagato per apologia di fascismo.