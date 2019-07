Salone Auto da Torino a Milano, Appendino furiosa: "Grave danno"

"Senza sottrarmi alle mie responsabilità, mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso": così la Appendino commenta la notizia, in relazione anche alle implicazioni politiche per la sua maggioranza.



Il vicesindaco: "Travisata la mia posizione" - Immediata è arrivata la precisazione di Guido Montanari, che su Facebook chiarisce, a proposito di "mie pretese dichiarazioni usate per giustificare un abbandono dei promotori di Torino": "Ho sempre ritenuto che il Salone dell'auto sia una ricchezza della città e che si possa fare al Parco del Valentino con una mediazione tra esigenze degli organizzatori e fruizione del parco". Per Montanari "limitare i tempi di montaggio e smontaggio dei padiglioni e compensare con interventi sulla qualità del verde è una semplice scelta di buon senso. Questa mia posizione è stata travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte". Il vicesindaco dice infine di comprendere "lo sconcerto e il disappunto del sindaco e mi scuso per aver dato pretesto a polemiche strumentali".



Le parole di Montanari sul Salone - D'altra parte, il vicesindaco aveva detto: "Fosse stato per me, il Salone al Valentino non ci sarebbe mai stato. Nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via". E aveva anche dichiarato: "Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori". Agli stand erano arrivati infatti i controlli, che avevano verificato che gli allestimenti erano stati montati troppo presto. Risultato, 4mila euro di multa.