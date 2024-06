Salis: "Chi occupa case disabitate le toglie solo al racket"

"Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari". Ilaria Salis neoeletta eurodeputata al Parlamento europeo per Avs risponde così, in un lungo post su Instagram, alle polemiche per la sua adesione ai movimenti per la casa e alle richieste di Aler, l'ente che gestisce gli alloggi popolari di Regione Lombardia, di 90mila euro come arretrati perché trovata in una abitazione occupata nel 2008. "I movimenti di lotta per la casa agiscono per aiutare il prossimo - spiega - sono un baluardo di resistenza contro la barbarie della nostra società".