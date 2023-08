Salario minimo, Meloni indica un percorso su una proposta condivisa | Schlein: "Governo non ha idee chiare", Conte: "Palla in tribuna"

Un percorso che non può non partire dall'analisi di dati puntuali e delle ripercussioni di ogni possibile iniziativa legislativa. "Penso che la sede più appropriata, nel rispetto della costituzione, sia il Cnel ", ha aggiunto.

Meloni: "Lavoro comune da fare in 60 giorni" Meloni ha indicato in "60 giorni" il tempo del rinvio della discussione in Parlamento sul salario minimo, sottolineando che si possono "coinvolgere le parti sociali" per arrivare a una proposta di legge da sottoporre a Parlamento e governo per dare piena attuazione" all'articolo 36 della Costituzione. Il presidente del Consiglio punta ad arrivare "a una proposta in tempo per la legge di Bilancio ma non vorrei che fosse della maggioranza o delle opposizioni, non sarebbe un buon metodo di dialogo, un buon metodo di dialogo è provare a lavorare insieme".

Calenda: "Il dato positivo è che nessuno ha sbattuto la porta" "E' stato un incontro interlocutorio, ma il dato positivo è che nessuno ha sbattuto la porta. La proposta che ci ha fatto Meloni è di un dialogo su un intervento più ampio, dentro il quale non c'è un pregiudizio a discutere sulla proposta di salario minimo", ha commentato il leader di Azione, Carlo Calenda.

Schlein: "Dal governo né proposte né idee chiare" Critica la segretaria Pd, Elly Schlein. "Il governo - ha detto - non ha una sua proposta, non ha le idee chiare. E' rimasto sulle sue posizioni". E poi: "C'è stata anche l'occasione a margine dell'incontro sul salario minimo per potere chiedere conto di due questioni importanti, le dimissioni di Marcello De Angelis, che continuiamo a chiedere, e i ristori per imprenditori, agricoltori e famiglie colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna. Abbiamo chiesto che le risorse stanziate ma non spese, come quelle per le Cig, possano essere messe sui ristori".

Conte: "Nessuna controproposta, dal governo palla in tribuna" "Siamo venuti con spirito costruttivo, siamo riusciti a far convergere le opposizioni su una proposta unitaria. Meloni aveva chiesto il confronto, noi ci siamo, ma non c'è stata alcuna controproposta, il governo ha chiesto di coinvolgere il Cnel, a noi sembra una palla buttata in tribuna", ha detto Giuseppe Conte (M5s) dopo il vertice.

Fratoianni: "Manca la proposta del governo su salario minimo" "La novità non è arrivata, non c'è una proposta alternativa del governo e della maggioranza" sul salario minimo", ha affermato il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.