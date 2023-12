Salario minimo, bagarre alla Camera: le opposizioni ritirano la firma

Conte: "Voltate le spalle a 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori"

"La presidente Meloni e il governo ha gettato la maschera - ha poi dichiarato Conte -. La maggioranza ha voltato le spalle a 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori, che hanno dichiarato di vergognarsi per la condizione in cui sono con buste paga da fame. Noi, invece, riteniamo che oggi chi si deve vergognare è chi ha votato no a questa legge, che è stata fatta a pezzi. Con questa modalità della legge delega si prende proditoriamente in giro tutta questa platea di lavoratrici e lavoratori. Questo gesto proditorio non lo compirete in mio nome e nel nome del M5s".