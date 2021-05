Rousseau: iscritti in allarme, oltre mille si sono cancellati da M5s

Nel ultimi giorni è diventato sempre maggiormente "rilevante l'elenco degli iscritti" a Rousseau ; non invece, sottolinea la piattaforma sul blog, "gli iscritti stessi, considerati solo nominativi da ottenere". La "preoccupazione di vedere violati i propri diritti", ha così "spinto tantissimi a rivolgersi a noi" chiedendo "di non consentire il trasferimento dei propri dati". E "in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal M5s".

"Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei dati e richiedere il trasferimento ad altro titolare, tra cui ad esempio Associazione Rousseau", scrive l'associazione sul blog delle Stelle dove fornisce le indicazioni per esercitare la migrazione sul sito e richiedere che "l'Associazione Movimento 5 Stelle trasferisca ogni dato oggetto di trattamento effettuato attraverso la Piattaforma Rousseau ad Associazione Rousseau come nuovo titolare al Trattamento".

"Elenco iscritti non è un pacco postale" "L'elenco degli iscritti non è tesoretto, né un pacco postale, né una proprietà per sentirsi i padroni. Gli iscritti sono cittadini attivi che hanno deciso di essere protagonisti della vita politica e verso i quali sentiamo, da sempre, una profonda responsabilità nel garantire al massimo la tutela e il rispetto dei loro diritti, ma anche e soprattutto di consentire, come abbiamo fatto in questi 15 anni, che abbiano sempre voce".

"L'Associazione Rousseau è a totale disposizione, come sempre, per risolvere i problemi e collaborerà con serietà per dare seguito a tutte le decisioni che saranno prese, ma che dovranno, come già detto e ribadito, garantire il rispetto della legge, della democrazia interna e di tutti gli iscritti".