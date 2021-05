Associazione Rousseau: "Il M5s non ha un capo politico"

ansa

"La sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha rigettato il ricorso dell'ex capo politico Vito Crimi conferma quanto diciamo da sempre, ovvero che l'Associazione Movimento 5 Stelle non ha alcun rappresentante legale politico né un soggetto legittimato ad amministrare e o rappresentare il Movimento". Così l'associazione Rousseau. "In altre parole l'Associazione Movimento 5 Stelle non ha oggi alcun capo politico".