Statua di Wojtyla imbrattata a Roma, Gasparri accusa il linguaggio Landini

Nelle ultime 48 ore, spiega, "ci sono stati 55 agenti feriti, che si aggiungono ai 60 della settimana scorsa. E anche a Roma in serata dei gruppi hanno cercato di creare caos. Nel corteo della capitale è anche apparso uno striscione su cui era scritto 'Sette ottobre, giornata della resistenza palestinese'. Ma quel giorno non si può festeggiare. Come si fa a inneggiare a un massacro? Nessuno ha pensato di tirarlo giù e non ho sentito parole chiare di condanna da Conte o Fratoianni. Nemmeno da Landini. Anzi, ormai Landini si è abbandonato a un ruolo da estremista, per usare un termine educato".