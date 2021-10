Roma, scritte fuori dal comitato Michetti: "Ricorda piazzale Loreto"

IPA

"Ricordati piazzale Loreto" e per firma una stella a cinque punte. E' una delle scritte, assieme a "fascista", comparse davanti al comitato del candidato di Centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Non sono fascista. Ho avuto una sola tessera: quella della Dc. Sono entrato in oratorio con l'Azione cattolica e sono sempre stato guidato da ideali degasperiani. Sono sconcertato che si arrivi a livelli così bassi", ha commentato Michetti.