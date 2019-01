Roma, la madre di Paola Taverna deve lasciare la casa popolare

Graziella Bartolucci, madre della vicepresidente del Senato del M5s, Paola Taverna, dovrà lasciare la casa popolare in cui vive nel quartiere romano del Quarticciolo, non avendo più diritto a quell'alloggio. Lo ha stabilito il tribunale civile di Roma. La donna, 80enne, si era rivolta al tribunale per opporsi all'ordinanza di decadenza pronunciata perché l'amministrazione riteneva che non avesse più i requisiti per abitare in quella casa.