9 ottobre 2018 18:22 Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto, la senatrice M5s: "Fatto ricorso, non capisco la polemica" Alla donna 80enne dovrebbe essere tolto lʼalloggio perché secondo il Comune di Roma non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una casa. Non viviamo insieme"

La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta intestataria di altri immobili. A sua difesa è intervenuta l'esponente M5s affermando: "Dopo un accertamento sembra che mia madre non abbia più diritto al suo alloggio. Ovviamente, come tutti i cittadini, ha agito per via legale. Esercita un suo diritto".

Il caso - Come ricostruito da Repubblica, la madre 80enne della senatrice, Graziella Bartolucci, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina e per il quale versa un affitto a canone agevolato. A gennaio l'ufficio Erp e Decadenze del Comune di Roma le ha contestato la mancanza dei requisiti per poter continuare a beneficiare dell'assegnazione, malgrado sia molto affezionata alla casa dove abita da 25 anni e dove ha cresciuto le figlie Paola e Annalisa.



Le motivazioni della mancata riassegnazione - Secondo gli uffici, la famiglia Taverna risulta infatti proprietaria di altri immobili, tra i quali uno in particolare "situato nel Comune di Roma adeguato alle esigenze del nucleo familiare". Dunque, per esubero di reddito, avrebbe perso il titolo a occupare un immobile Erp. Dopo una lunga istruttoria sui redditi relativi agli anni 2007, 2009 e 2011, emerge che le proprietà dei Taverna, sommate, superano la soglia limite stabilita dalla normativa regionale.



Il ricorso della famiglia Taverna - A questo punto i familiari si affidano a un legale che produce il ricorso contestando lo sforamento dei limiti di reddito in quanto ritiene che il patrimonio della madre non possa essere cumulato con quello della figlia, considerato che dal 1998 non abitano più insieme. Le argomentazioni, però, vengono respinte: per il Campidoglio, infatti, la documentazione è stata consegnata oltre i termini legali e secondo la legge regionale sia il richiedente sia tutti i componenti presenti nell'alloggio devono possedere i requisiti idonei. Inoltre, da quanto risulta all'Anagrafe, la senatrice Paola Taverna ha mantenuto la residenza nell'immobile Ater fino al giugno 2012.