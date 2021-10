Roma, il nuovo sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio per lo scambio di consegne con Virginia Raggi

Gualtieri: "Ringrazio la Raggi" Con la sindaca uscente "abbiamo parlato dei dossier più importanti. Ringrazio Raggi per l'azione svolta in questi anni e ora inizia il lavoro, una fase per me intensa e appassionante", ha spiegato l'ex ministro dem, nel passaggio di consegne con Virginia Raggi in Aula Giulio Cesare.

I temi affrontati Dalla pulizia della città alla candidatura di Roma a Expo 2030. Questi sono stati i temi al centro del colloquio in Campidoglio tra l'ormai ex sindaca di Roma e il suo successore, in occasione del passaggio di consegne. Un incontro, come viene riferito, dai toni cordiali che è durato circa un'ora.

Il saluto dal balcone "Grazie a tutte e a tutti. Inizia una nuova stagione per Roma. Al lavoro!". Così, infine, Roberto Gualtieri, ha annunciato il suo primo giorno in Campidoglio sui social dove ha postato una foto mentre è affacciato al balcone dello studio del sindaco, con vista sui Fori Imperiali, in compagnia di Virginia Raggi per i saluti di rito.