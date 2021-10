Raggi: "Ok intesa nazionale Pd-M5s ma a Roma io sarò a opposizione"

Ansa

Il sindaco uscente Virginia Raggi parla al termine dell'incontro con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri: "L'intesa nazionale tra Pd e M5s c'è, ma a Roma io sarò all'opposizione in modo coerente e trasparente". Per il ballottaggio Raggi non dà indicazioni di voto: "Le persone devono essere libere, non ho pacchetti di voti, chi tenta di influenzare le persone secondo me lo fa su un dato che non esiste".