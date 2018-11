Rocco Casalino: "Anziani e disabili mi fanno schifo"|Polemiche per un video del 2004, il Pd: "Si dimetta"

Ha suscitato scalpore il video di un giovane Rocco Casalino - attuale portavoce di Palazzo Chigi e a lungo capo della comunicazione M5s - in cui sostiene che anziani, bambini e down gli "danno fastidio", lo "irritano" e gli "fanno schifo, come fa schifo un ragno". "Frase decontestualizzata che non rappresenta assolutamente il mio pensiero", si è difeso Casalino che ha detto di aver pronunciato quelle parole durante un corso teatrale. In realtà la dichiarazione incriminata era stata fatta durante un corso di giornalismo promosso dalla provincia di Milano all'Istituto professionale Bauer. Le opposizioni attaccano: "Si deve dimettere".

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Casalino. "Le cose sono due: o Casalino quando offendeva persone con la Sindrome di Down, anziani e bambini non era in sé, e allora ha bisogno di un ottimo psicologo; oppure crede davvero a quello che dice e allora non può stare a Palazzo Chigi. Non è la prima volta che lo sentiamo pronunciare frasi offensive e discriminatorie; l'imbarazzo di Conte si palesi in un licenziamento per il portavoce di Palazzo Chigi", afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.