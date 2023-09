Roberto Castelli lascia la Lega: "Sono sicuro della mia scelta"

Da tempo l'ex ministro della Giustizia e delle Infrastrutture aveva posizioni differenti da quelle dell'attuale segretario Matteo Salvini. "Sono sicuro della scelta, che è maturata da moltissimo tempo . Non è stato un colpo di testa", ha detto Castelli, che terrà una conferenza stampa nei prossimi giorni a Milano per spiegare le motivazioni della sua decisione.

Nella Lega Nord, anzi, nella Lega lombarda Castelli è entrato nel 1985 e poi ha cominciato una carriera politica dal basso come capogruppo in consiglio comunale a Como, segretario del Carroccio di Lecco. Nel 1992 è diventato deputato e poi senatore. Dal 2001 al 2006 è ministro della Giustizia di due governi Berlusconi e poi viceministro alle Infrastrutture dal 2009 al 2011. Dal 2013 non siede più in Parlamento.

Non sono mancate in questi anni le critiche di Castelli a Salvini che "non fa nulla per il Nord" e il suo disappunto per il passaggio dalla Lega Nord a un progetto nazionale di Lega. E allo stesso modo, non è mai mancato il suo sostegno nei confronti del fondatore del Carroccio Umberto Bossi.