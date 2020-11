Ristori quater, il Cdm approva il decreto: Regioni da rosse a gialle non prima di 14 giorni

Il Cdm ha dato il via libera al decreto Ristori quater. Il provvedimento stanzia altri otto miliardi di aiuti alle attività e ai lavoratori più in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Il testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale entro lunedì sera ed entrerà subito in vigore. Le Regioni "rosse" che diventano "arancioni" non possono diventare "gialle" prima di 14 giorni, "salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore".

Fondi per bus, fiere e microcredito - Per quanto riguarda le attività che riceveranno aiuti, spuntano anche dieci milioni di euro per i bus panoramici, gli autobus scoperti per le visite turistiche delle grandi città. Il decreto riduce i fondi per fiere e congressi a 350 milioni di euro (dai 500 ipotizzati inizialmente) e rifinanzia il fondo rotativo del Microcredito centrale, dedicato anche agli alberghi, per 500 milioni.

Fondo per lo spettacolo - Arrivano inoltre più risorse anche per il Fondo emergenze spettacoli, cinema e audiovisivo (90 milioni in più nel 2021) e per il fondo per le imprese culturali (50 milioni).

Gualtieri: "Sostegno ai lavoratori e rinvio delle tasse" - "Chi è colpito dalla crisi provocata dal coronavirus troverà sempre lo Stato al suo fianco". E' quanto afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, aggiungendo: "Continuiamo a sostenere lavoratori, partite Iva e imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure. Contributi a fondo perduto andranno anche ad agenti e rappresentanti di commercio".

Elezioni suppletive di Camera e Senato entro marzo - Nel testo si legge ancora: "In considerazione della grave recrudescenza dell'epidemia, le elezioni suppletive per i seggi della Camera e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre si svolgeranno entro il 31 marzo 2021".