Ristori, Brunetta: "Ci saranno sostegni ogni mese, Whatever it takes"

"Sono riuscito a convincere il ministro dell'Economia Daniele Franco a dire che ci saranno ristori ogni mese". A "Dritto e Rovescio", Renato Brunetta parla dei sostegni per cittadini e imprese in difficoltà per le nuove chiusure imposte dal governo: "Ci saranno altri indennizzi, come ha detto Draghi, Whatever it takes", spiega il ministro della Pubblica amministrazione.

Brunetta spiega che: "Oltre ai 140 miliardi già spesi, l'ultimo scostamento arrivato a gennaio ne prevedeva altri 30 che probabilmente non basteranno - ha precisato - ad aprile ne arriveranno probabilmente altri di 20 miliardi e così come anche a maggio, fino a quando la pandemia ci darà tregua".