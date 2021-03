P. A., Brunetta: "Per i concorsi penso a una piccola rivoluzione"

ansa

"Basta con i concorsi cartacei delle cinquecento-mille persone riunite negli stadi per scrivere un testo che verrà corretto due anni dopo, per fare un orale cinque anni dopo e per vedere i risultati otto anni dopo. Così non si va da nessuna parte". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, dichiarando di stare pensando a "una piccola rivoluzione". Gli enti sceglieranno i professionisti attraverso una selezione.