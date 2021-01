Rimpasto di governo, Liguori: "Una follia squisita"

"Una follia squisita". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, definisce la possibilità di un rimpasto per il governo Conte. "Togliere sei ministri? Non siamo nel campionato di calcio col Covid in cui si possono effettuare cinque sostituzioni", spiega Liguori nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda martedì 5 gennaio.

Per Liguori: "Se ci sono problemi da risolvere, Conte deve fare una sola cosa: deve dimettersi e poi riprendere l'incarico. A quel punto si nominano dei ministri con l'accordo delle forze di governo che lo sostengono. Che poi questo porti al rischio di non avere una maggioranza non importa".