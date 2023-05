Riforme, Tajani: "Il premierato potrebbe essere una soluzione" | "Berlusconi non ci pensa a lasciare la guida di FI"

"E' stata un'emozione rivedere un leader, un amico, che con grande forza d'animo decide di essere presente. Non è da tutti, dopo un mese di ospedale, essere pronto a ricominciare le battaglie politiche", ha aggiunto il vicepremier, parlando del video inviato alla Convention di FI. "Soltanto un grande leader dopo un mese di ospedale ha il coraggio di parlare per oltre 20 minuti".

"Avanti con la riforma costituzionale"

Tornando sulle riforme, Tajani ha sottolineato: "Abbiamo preso impegno con gli elettori, quella costituzionale è parte del nostro programma. Mi auguro che opposizione non si mettano sull'Aventino. Se l'opposizione dirà di no, noi andiamo avanti lo stesso, poi ci sarà il referendum. Occorre rafforzare la stabilità del nostro Paese e fare le riforme costituzionali. La ricetta migliore va trovata insieme, maggioranza e opposizione. Da qui la decisione del premier Giorgia Meloni di convocare le forze di opposizione per sentire il loro parere".