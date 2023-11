Riforme, Meloni agli italiani: "Volete decidere voi o i partiti?" | Dal 13 al 15 giugno il G7 in Puglia

Il premierato "non tocca i poteri del presidente della Repubblica". Mentre sui migranti ribadisce: "Non si può sostenere che in Albania li deportiamo"

"Questa riforma non serve a qualcuno ma a tutti, e lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando, senza però offrire argomenti seri, perché certo non possono dire la verità. Che si sono cioè abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro", spiega il premier nella sua rubrica social. "Voi - aggiunge rivolta idealmente agli italiani - cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario".

"Abbiamo visto i risultati di quando rispondi al palazzo e non ai cittadini" Nel video, la Meloni mostra la sala di Palazzo Chigi con le foto dei precedenti presidenti del Consiglio e torna a parlare del premierato. "Quanti di questi premier e quanti dei governi che hanno presieduto sono stati effettivamente scelti dai cittadini? Quanti di loro avrebbero fatto il presidente del Consiglio se fossero stati i cittadini a scegliere chi li avrebbe governati? Non lo sapremo mai - risponde -. Quello che sappiamo per certo è che molti governi sono passati sulla testa degli italiani, sono stati frutto di giochi di palazzo, e quando rispondi al palazzo e non ai cittadini, è il consenso del palazzo che ti interessa, più di quello dei cittadini. E abbiamo visto i risultati".

"Riforma consentirà a italiani di scegliere chi li governa" "In 75 anni - conclude - sono cambiate tante cose. L'unica cosa cambiata mai è la base del sistema, la Costituzione ed è dove abbiamo avuto il coraggio di intervenire. Perché a me non interessa durare cinque anni se dopo di noi tutto tornerà uguale, se non approfittassimo della stabilità di questo governo per lasciare all'Italia una riforma che, comunque vada, consentirà agli italiani di scegliere direttamente chi li governa, e a chi li deve governare di avere cinque anni per realizzare il suo programma".

Meloni: "Poteri presidente Repubblica non toccati" "I poteri del presidente della Repubblica non vengono toccati - ribadisce -, salvo ovviamente il fatto che l'incarico viene automaticamente assegnato al candidato che si è affermato nelle urne".



G7 a Borgo Ignazia dal 13 al 15 giugno Nel corso del video, il premier annuncia quindi che il G7 dei leader mondiale durante la presidenza italiana si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria, a Borgo Egnazia.

In Albania un centro di accoglienza e uno modello Cpr Giorgia Meloni si concentra quindi sull'accordo sui migranti che "prevede che l'Albania dia all'Italia le aree dove realizzare due strutture. Una sarà un centro di prima accoglienza al porto, e nell'area più interna ci sarà una seconda struttura sul modello dei Cpr".