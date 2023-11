Meloni: "Falsità ideologica che artigiani e piccoli imprenditori siano evasori"

Il premier, che ha da poco visto approvare dal Cdm la secondo Manovra del governo , ha poi ha voluto ribadire come l'insopportabile equazione tra partita Iva, piccolo imprenditore ed evasione "sia una menzogna, una falsità ideologica che per troppi anni ha giustificato un atteggiamento persecutorio e infondato. E noi che lo abbiamo combattuto sempre oggi vogliamo dimostrare quanto fosse infondato creando un nuovo rapporto tra Stato, cittadino e imprese che sia basato sul principio che lo Stato e i cittadini sono come un'azienda, più lavorano insieme, più riusciranno a produrre ricchezza".

Fiori all'occhiello dell'economia italiana

Giorgia Meloni ha poi lodato il lavoro degli artigiani, considerati un simbolo del Made in Italy. "Considero da sempre gli artigiani e le piccole e medie imprese l'ossatura della nazione, la spina dorsale fatta di uomini, donne e famiglie che ogni giorno consente all'Italia di produrre ricchezza e posti di lavoro", ha detto lodando il mondo dell'artigianato. "Voi non avete mai fatto mancare il vostro contributo, orgoglioso, costruttivo, realista, e noi non faremo mancare la nostra disponibilità ad ascoltare e comprendere le necessità di un mondo così importante per l'economia italiana. Artigianato e Pmi sono uno dei fiori all'occhiello della nostra nazione", ha precisato.