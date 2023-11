Intelligenza artificiale, Meloni: può generare opportunità ma anche rischi

In occasione della riunione del Comitato interministeriale sulla transizione digitale, il premier Giorgia Meloni ha parlato delle opportunità e dei rischi dell'Intelligenza artificiale.

Per il capo del governo l'Ia generativa "può essere considerata come la più grande sfida intellettuale, pratica e antropologica di quest'epoca e probabilmente non soltanto di questa epoca. Le applicazioni di questa nuova tecnologia possono generare grandi opportunità in molti campi ma anche portare con sé enormi rischi. Credo anche che per noi sia più facile vedere le opportunità che prevedere i rischi, anche perché ci troviamo di fronte a un progresso che va molto veloce e che spesso supera la capacità della politica di mantenere il passo".