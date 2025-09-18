Nuovo via libera della Camera alla riforma della giustizia: bagarre in Aula

In terza lettura, l'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Avendo raggiunto la maggioranza assoluta, l'iter della riforma costituzionale può proseguire, e ora serve l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata ottenuta la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo il via libera c'è stata bagarre in Aula, e la seduta è stata temporaneamente sospesa.