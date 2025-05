Separazione carriere, Anm: "Più potere all'esecutivo, preoccupazione anche in Europa"

Il presidente dell'Anm Cesare Parodi è tornato a parlare della riforma della Giustizia per la separazione delle carriere nella magistratura. "La riforma si inserisce in un discorso più ampio del sistema e mostra un tentativo di portare al centro della scena l'Esecutivo non solo rispetto alla magistratura ma anche rispetto al Parlamento. Questo viene colto anche a livello europeo e suscita preoccupazione", ha detto Parodi nel corso del suo intervento alla riunione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione, riunito a Palermo.