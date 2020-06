Riforma della giustizia, Bonafede: "Alzare un muro tra politica e magistratura"

"Il Presidente Mattarella ha ragione. Mi sto muovendo per combattere le degenerazioni del correntismo da un lato, ma anche per alzare un muro tra politica e magistratura dall'altro. In maggioranza c'è sintonia". Lo spiega il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a La Stampa. "La norma simbolo della riforma prevede che i magistrati che entrano in politica non possano tornare indietro una volta fatta la scelta", aggiunge.