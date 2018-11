Rifiuti, scontro tra M5s e Lega sugli inceneritori | Di Maio: "Roba vintage", Salvini: "Il Paese non torna indietro"

Salvini: "La Lombardia e il Paese non tornano indietro" - Anche Salvini non cambia la sua posizione. "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un paese che torni indietro". spiega il ministro sposando la linea del governatore lombardo.



Lezzi: "Basta inceneritori, la Lombardia non è un modello" - Le parole di Fontana sono una risposta anche al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. "Quella sui rifiuti è una situazione di forte affanno, non di emergenza. Occorre poi fare un distinguo tra il tema degli inceneritori e quello roghi", spiega la Lezzi, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il tema dei roghi è prioritariamente un tema di ordine pubblico. Aggiungo che il tema dei roghi non riguarda soltanto il Sud, anzi: negli ultimi due anni ce ne sono stati oltre 300, diffusi in tutta Italia e proprio recentemente sono avvenuti anche in Lombardia. La questione dunque è nazionale e come tale il governo intende affrontarla".



M5s: "Contratto dice di chiudere gli inceneritori" - Secondo la Lezzi, "sui termovalorizzatori il contratto di governo M5s-Lega prevede una loro graduale chiusura. Se parliamo di modelli, quello della Lombardia, dove ci sono ben 13 inceneritori, non lo considero né virtuoso né di riferimento. Puntiamo su riduzione dei rifiuti, differenziata, riciclo, impianti di nuovissima generazione per il recupero della plastica. E questo porta a nuove attività e posti di lavoro". Sul loro blog i Cinquestelle sottolineano che "il contratto di governo in tema di rifiuti parla chiaro. Parla di 'modello Treviso' che ora guida il Veneto più virtuoso, non di 'modello Brescia' che frena anche le tantissime eccellenze lombarde. Parla di chiudere inceneritori e discariche, non di realizzarne".



Costa: "Non serve incrementare gli inceneritori" - Sul tema è intervenuto con una nota il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: "Siamo dell'opinione che gli inceneritori non servano, anche superando il concetto ideologico. La domanda è: l'inceneritore serve al sistema italiano? La risposta è che non serve incrementarne il numero. Questa risposta ce la danno due Regioni: il Veneto, che ha chiuso due inceneritori, e la Lombardia, che sta per chiuderne quattro perché non si riescono più ad alimentare. Questo perché, fortunatamente e per capacità dell'Italia, la differenziata sta crescendo molto". Costa ha poi aggiunto: "Gli inceneritori sono il contrario della raccolta differenziata, più incenerimento meno raccolta differenziata. Se la raccolta differenziata cresce, cosa 'dai da mangiare' agli inceneritori? Quindi è un progetto a perdere".