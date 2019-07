L'intervento di Costa - Dopo le richieste alla Regione andate a vuoto, il Campidoglio ha chiesto al ministro dell'Ambiente Sergio Costa un intervento per la tutela ambientale per lo smaltimento di 600 tonnellate di rifiuti. Il tandem Raggi-Costa ha innescato l'acceleratore nella risposta della Regione che mercoledì ha assicurato la disponibilità di tutti gli impianti del Lazio e che per questo era pronta un'ordinanza.



Ordinanza che, lamenta la Raggi, ancora non è arrivata: "E' evidente che i rifiuti in terra non sono una priorità per la Regione", conclude il primo cittadino capitolino, nel video lanciato su Facebook.



Chi si deve occupare del piano sulla gestione dei rifiuti - In effetti è la Regione Lazio a doversi occupare del piano sulla gestione dei rifiuti, che immagazina dati e trova le soluzioni ai problemi, che però a oggi non c'è: il presidente Nicola Zingaretti avrebbe dovuto approvarne uno entro il 2018 ma non lo ha ancora fatto. Il piano attualmente in uso è quello del 2012, dell'allora governatore Renata Polverini.



La replica di Zingaretti: "Vergogna, venerdì farò l'ordinanza" - Dopo le accuse della Raggi, la replica piccata del presidente della Regione Lazio non è tardata ad arrivare: "Mi domando se la Raggi non provi un po' di vergogna per la sua arroganza", osserva il governatore Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Ha ridotto la città più bella del mondo in un disastro e su ogni problema fa lo scaricabarile non assumendosi mai le sue responsabilità". "Sta spargendo i rifiuti di Roma in tutto il Lazio, in molte Regioni italiane e addirittura in diversi Paesi europei. Ovviamente con i soldi dei cittadini romani. Invece di chiedere scusa, accusa e straparla", attacca Zingaretti che poi annuncia: "Venerdì attivando i poteri sostitutivi con un'ordinanza, cominciamo a rimettere le cose a posto".



Salvini: "Quanlcuno ha dormito" - Anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intevenuto sull'emergenza rifiuti a Roma. "Non siamo interessati alle polemiche, vogliamo risolvere i problemi e tutelare la salute dei romani", dice. Secondo il vicepremier, se esistono solo tre impianti di trattamento rifiuti significa che "qualcuno in Regione Lazio e in Campidoglio ha dormito e non si è mosso per tempo". Per Salvini "gli unici che rischiano di fare affari sono i criminali"."In tutta Europa e in buona parte d'Italia i rifiuti sono una ricchezza e producono calore ed energia. Perché gli amministratori di Roma e della Regione Lazio non hanno seguito questo esempio negli anni passati? Come ministero dell'Interno seguiamo la vicenda con grande attenzione", ha aggiunto.