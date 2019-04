Rider, Di Maio: pronta la norma, obiettivo inserirla nel dl crescita

"La norma sui rider è pronta". Lo assicura Luigi Di Maio in un post su Facebook spiegando che "sarà inserita nella legge sul salario minimo, in discussione in questi giorni al Senato. Se potremo, proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del decreto crescita, ma su questo servirà l'ok dei presidenti delle Camere." Il vicepremier precisa inoltre: "L'obiettivo è sostenere lavoratori senza tutele minime".