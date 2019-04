Riace, Mimmo Lucano si ricandida come consigliere comunale

Si ricandida come consigliere comunale Mimmo Lucano , il sindaco sospeso di Riace , il centro della Locride indicato come modello di accoglienza e integrazione dei migranti . Lucano, attualmente sottoposto a divieto di dimora e rinviato a giudizio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Locri, correrà con la lista "Il cielo sopra Riace", che candida a sindaco Maria Spanò, assessore uscente ai Lavori pubblici.

In occasione delle prossime elezioni amministrative sono però anche tanti altri i nomi noti che si ripresentano. A partire da Ciriaco De Mita, già deputato, tre volte ministro, premier, segretario e quindi presidente della Democrazia Cristiana, eurodeputato e attuale sindaco di Nusco, nell'Avellinese. E di nuovo a Nusco l'ormai 91enne uomo politico si ricandida alla carica di primo cittadino.



A San Luca, comune del Reggino noto per essere stato teatro della guerra di 'ndrangheta tra le famiglie Pelle-Vottari e Nirta-Strangio (cuminata con la strage di Duisburg nel Ferragosto 2007), si candida invece il massmediologo Klaus Davi, che mira a diventare sindaco con la lista che porta il suo nome.



A Firenze si candida invece Angela Staude, vedova dello scrittore Tiziano Terzani, che è in lista con "Sinistra Civica per Firenze", formazione che appoggia il sindaco uscente Dario Nardella.