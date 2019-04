Reggio Emilia, si candida a 94 anni per il consiglio comunale

Ha 94 anni ed è pronta a scendere in campo alle elezioni amministrative del 26 maggio a Reggio Emilia. Una storia di tenacia e grande impegno civico quella di Maria Teresa Branduzzi. Tra le prime donne italiane a esercitare il diritto di voto il 2 giugno del 1946, l’anziana è laureata in ingegneria civile, ha insegnato matematica, nel 1965 è stata eletta al Parlamento sardo come indipendente con il Pci e a Verona è stata tra le fondatrici di Cgil Scuola. Dal 2002 vive a Reggio dopo aver abitato a Londra, Parigi, Berlino, in Svizzera e in California.