"Le Iene" sono tornate sul caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle che, tra gli altri, hanno visto come protagonista Giulia Sarti. La deputata non era in regola con il regolamento interno al Movimento, e avrebbe trattenuto parte del suo stipendio per utilizzarla per ragioni personali. Tra le voci di spesa, secondo il programma di Italia 1, potrebbe comparire anche qualcosa di particolarmente curioso, come un sistema di video sorveglianza all'interno della sua abitazione per "controllare Dedo e Luca".



“Le Iene” raccontano di essere venuti in possesso di una chat dell'ex fidanzato della Sarti, Bogdan, con un conoscente, in cui si racconterebbe addirittura di una storia di video hard che coinvolgerebbero l’onorevole Sarti. Filmini che sarebbero stati realizzati da telecamere piazzate nella camera da letto.