Renzi: Schlein entusiasma gli ultrà ma perde pure elezioni condominiali

"Schlein funziona per vincere le primarie, ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultrà e poi perde tutte le elezioni , anche quelle condominiali", ha detto infatti il presidente di Italia Viva.

"L'armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese" "Il petardo Schlein ha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in edicola - ha aggiunto il senatore, intervistato da "Il Giornale" -. Ma alla fine fare politica richiede talento e coraggio delle scelte: l'armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese". "La stampa di sinistra prima o poi dovrà fare i conti con la realtà e non con la narrazione".

"Protomartiri tv lasciano azienda per fare altro o pagati meglio" "L'alternativa a Meloni o sarà riformista o non sarà. Il modo per attaccar Meloni è chiedere conto delle sue contraddizioni, non gridare al fascismo - ha quindi aggiunto Renzi -. Perché non c'è il fascismo alle porte. E sarà bene che se ne facciano una ragione anche i protomartiri tv che hanno raccontato di lasciare la Rai in nome della democrazia, e in realtà vanno solo a fare cose diverse o pagate meglio".