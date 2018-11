"Salvini è il più grande camaleonte della politica italiana, ogni volta si mette la maglietta di carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine, ma è l'unico politico condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, per lancio di uova a un carabiniere". Così nel corso della puntata di "W l'Italia" Matteo Renzi ha parlato a proposito del vicepresidente del consiglio, aggiungendo ironicamente: "Nel 2006 faceva la telecronaca della finale dei Mondiali dicendo 'viva la Francia' contro l'Italia, all'ultimo Mondiale invece gufava la Francia. Tra due anni ce lo troviamo volontario su una nave di migranti...".



Nella trasmissione di Gerardo Greco l'ex Premier ha analizzato l'attuale situazione politica italiana: "La maggioranza litiga ma questo non vuol dire che si tornerà a votare presto". E quando gli viene chiesto se pensa di tornare presto al voto, Renzi risponde: "Hanno fatto promesse irrealizzabili, ma non si va a votare, perché questi non hanno la minima intenzione di lasciare le poltrone sulle quali sono seduti".