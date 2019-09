Renzi: "Non sarò io a sedermi ai tavoli con il governo"

"Parlare con Di Maio ? Noi siamo civili e parliamo con tutti, ma non sarò io a partecipare ai tavoli, ci sarà un segretario, un leader. Se la mia presenza è ingombrante, non sarò io a causare ingombro". Lo assicura Matteo Renzi sui rapporti con il governo dopo la sua decisione di lasciare il Pd e creare il movimento Italia viva. Esco, spiega Renzi, "dopo sette anni nei quali ho dato il cuore e sono stato considerato un intruso , uno non di sinistra".

Intervistato a Sky Tg24, l'ex premier ha poi aggiunto: "Rientreranno Bersani e D'Alema e usciamo noi. Italia Viva si caratterizza per la differenza culturale con il populismo di Matteo Salvini". E a proposito dell'ex ministro dell'Interno ha detto: "Ha aperto una pagina di polemica assurda dentro le istituzioni, occorreva mettere le cose in chiaro anche dentro l'esperienza del Pd, dopo sette anni meglio lasciarsi se le cose non vanno, vale per le storie di amore e anche per il nostro rapporto con il Pd".



Riferendosi poi all'esecutivo giallorosso, Renzi ha concluso: "Non è il governo che sognavo, parliamoci chiaro, però proprio per la situazione di emergenza che Salvini ha causato, è giusto e doveroso mordersi la lingua, non vivere di risentimenti personali che pure ci sono e sono tanti, e cercare di dare una mano all'Italia. Dare una mano al governo significa dare una mano all'Italia".