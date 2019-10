Renzi: "Non faremo cadere il governo ma non voteremo aumenti di Iva e tasse"

"Questo governo non deve aumentare le tasse e non deve aumentare l'Iva, non perché lo dico io ma perché lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte". E' un Matteo Renzi a tutto campo quello intervistato, in esclusiva, dalla trasmissione di Retequattro "Stasera Italia" . Il fondatore del gruppo parlamentare "Italia viva", dopo la scissione dal Pd, mette subito i paletti sulle nuove alleanze.

"Non c'è nessuna polemica - precisa - ci sono solo delle discussioni in corso. Io non farò cadere questo esecutivo ma quello che è certo è che se dovesse arrivare in aula un provvedimento di aumento dell'Iva, noi non lo votiamo". Renzi torna sulle misure fiscali previste dalla manovra e sulle ipotesi del Pd per una maggiore pressione fiscale sui beni di lusso. "E' giusto, si può e si deve dare più soldi ai meno ricchi ma lo si deve fare non a parole, con i fatti, Come abbiamo fatto noi, appunto, quando eravamo al governo con la misura degli 80 euro".

Anche sugli incentivi e sui i bonus per i pagamenti con la moneta elettronica, il senatore di Rignano precisa: "E' una misura utile ma le commissioni sui Pos vanno assolutamente dimezzate.

Infine la stoccata sulle prossime Elezioni Regionali del 27 ottobre in Umbria e sulla proposta del Pd di Zingaretti, in perfetto stile 5stelle, di comminare una multa di 30mila euro agli eletti che nel corso della legislatura dovessero cambiare casacca, l'ex presidente del Consiglio taglia corto: “Sono le proposte che piacciono a Casaleggio, se piacciono anche al ‘nuovo’ Pd, le rispetto, ma noi non lo faremo mai”.

La seconda parte dell'intervista esclusiva, questa sera su Retequattro.