Renzi: non vogliamo staccare spina governo, legislatura termina 2023

Italia Viva "vuole staccare la spina al governo? Falso! Noi l'abbiamo attaccata per evitare le follie di Salvini. La legislatura finisce nel 2023: viva la stabilità". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news. Secondo l'ex premier la scelta di lasciare il Pd non è stata dettata dal voler mantenere "le poltrone". "A noi interessano le idee, non gli sgabelli", ha aggiunto, precisando di non voler partecipare ad alcun "tavolo perché non avrò un ruolo formale".