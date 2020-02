Renzi: nessun accordo con la Lega per governo unità nazionale

Italia viva, ad emergenza finita, andrà da Conte con quattro proposte su "Italia Shock", giustizia giusta, modifica del reddito di cittadinanza ed elezione diretta del sindaco d' Italia, "e il premier valuterà". Lo dice Matteo Renzi, che torna a negare la possibilità di un'alleanza con la Lega per un governo di unità nazionale. "Nessuno di noi intende fare un accordo per consentire a Salvini di votare tra otto mesi".

"Sarebbe una barzelletta - prosegue Renzi al Corriere della Sera -. Coloro che ieri ci hanno attaccato su questa ipotesi sono gli stessi che avevano fatto ad agosto scorso, loro sì un accordo con Salvini per andare a votare e, nei fatti, consegnargli pieni poteri. Per quello che ci riguarda si vota nel 2023".

Renzi critica poi la gestione a livello comunicativo della emergenza Coronavirus: "Non parlerei di isolamento ma l`Italia è purtroppo dipinta come diffusore del virus e la colpa viene data alla nostra gestione. All`estero danno la colpa ai nostri ospedali e mi sembra così ingiusto! Alla base ci sono errori di comunicazione più che sostanza. Ma la comunicazione oggi diventa sostanza. Ora affrontiamo l`emergenza e blocchiamo il contagio. Ma poniamoci da subito il tema del recupero di reputazione internazionale".

Sulla presenza del premier Conte in tv, il leader di Italia Viva precisa: "Non piango sul latte versato e non serve una polemica, per di più in emergenza. Casomai urge una riflessione del rientro dei potenziali contagiati, autorevoli amici del governo mi mostravano sondaggi che dicevano: l`84% degli italiani approva questa misura. I sondaggi davano ragione a questa scelta, ma il punto è che è sbagliato dare ragione solo ai sondaggi. Chi ha ruoli di leadership deve fare scelte assumendosi responsabilità non rincorrendo l`opinione pubblica. Altrimenti viviamo tutti condizionati dal populismo e dalla dittatura dell`istante".