Renzi apre la Leopola 10: "Qui gente libera, non yesmen. Abbiamo idee, non sono ultimatum"

In un bagno di folla Matteo Renzi ha aperto a Firenze la Leopolda 10. Subito rivendicando le posizioni di Italia Viva ma al tempo stesso rassicurando il governo. "Abbiamo fatto nascere il governo un mese fa, se dopo un mese uno lo fa cadere lo ricoverano per schizofrenia - ha detto -. Qui c'è tanta gente libera, non yesmen, se abbiamo idee non sono ultimatum, non capire la differenza è la resa della politica al populismo".