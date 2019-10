Italia Viva, Matteo Renzi chiama la Rete a votare il simbolo: "Scegliete sul sito"

"Sabato alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo insieme!". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi , aggiungendo: "Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite".

Il nuovo simbolo di Italia Viva sarà scelto online. Matteo Renzi prende una strada "in stile M5s" per dare un volto grafico alla sua nuova creatura. Non sarà ovviamente la piattaforma Rousseau a decidere ma il portale del partito.



Le alternative, come detto, sono tre con un unico punto in comune: la scritta Italia Viva. Per il resto si passa dallo sfondo rosa della prima opzione a quello bianco con scritta in blu e rosso della terza. Chi, invece, non fosse soddisfatto dalla sobrietà può dare la sua preferenza alla seconda possibilità dove alla scritta si aggiunge un gabbiano con le ali spiegate dai colori rosa e arancio.



Una decisione presa per espressa volontà del senatore fiorentino: "Mi piace l'idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!". E sulla pagina Facebook di Renzi, tra approvazione e dubbi, il dibattito dei simpatizzanti è già iniziato. "Bene le ali spiegate, simbolo di libertà che deve essere il nostro mantra", scrive un utente. "Manca un elemento verde che rappresenta la visione ecologica. Lavorateci ancora", gli fa eco un'altra più delusa. In molti sottolineano poi come siano assenti i colori della bandiera italiana, o almeno un riferimento a essa. Una discussione accesa, come confermato dai 5mila voti sulla piattaforma nella prima ora dalla partenza del sondaggio.



Intanto sul fronte politico, nella prima convention romana al Cinema Adriano, i vertici di Italia Viva confermano la loro distanza dal Movimento 5 Stelle. "Siamo al governo insieme ma alle prossime politiche saremo avversari come e' normale che sia", dice Maria Elena Boschi mettendo l'accento sulla volontà di essere un partito "di tutti gli uomini e le donne di buona volontà che condividono i nostri valori". Nessuna "etichetta" e nessun "paletto" con la speranza di spiccare il volo, come il gabbiano che, almeno dalle prime reazioni online, sembra essere il favorito per diventare il simbolo ufficiale dell'avventura renziana.